Basketbolda Osman Solakoğlu ödülü sahibini buldu

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) eski başkanlarından Osman Solakoğlu'nun anısını yaşatmak amacıyla TBF ve Solakoğlu ailesi tarafından düzenlenen 'Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü'nün sahibi, Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı Necati Güler oldu.



Osman Solakoğlu, vefatının 20. yılında 2 Şubat Pazar günü saat 11.00'de Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.



Ödülü kazanan Necati Güler de aynı gün saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Anadolu Efes-Bursaspor Yörsan maçında düzenlenecek törende bir şilt ve para ödülü ile onurlandırılacak.



Güler'e ödülünü TBF Başkan Vekili Harun Erdenay ile merhum Solakoğlu'nun oğlu Kemal Solakoğlu verecek. Solakoğlu ailesi de törende hazır bulunacak.



