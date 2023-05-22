Basketbolda İzmit Belediyespor, Süper Lig'e yükseldi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi beşinci maçında İzmit Belediyespor, sahasında Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK'yi 57-56 mağlup etti.
Bu sonuçla seriyi 3-2 kazanan İzmit Belediyespor, Süper Lig'e yükseldi.
Salon: Atatürk
Hakemler: Mehmet Ozan Çakar, Uygar Kurt, Nihat Kara
İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 6, Eda Şahin 5, Nur Sezen Yavuz, Derya Kavak, Deniz Aygül 7, Büşra Akgün, Jones 16, Candide Öztürk 6, Ezgi Manlacı 7, Nuran Tutsak, Kardelen Gezgin, Betül Pehlivan 10
Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK: Özge Karataş 11, Çisem İncel 4, Betül Kutlu 2, Özge Gonzalez 5, Ceyda Necmiye Bekar 2, Egesu Kurtyemez 2, Cowling 21, Lal Kahraman, Seda Tabakçı 9, Fatma Bengisu Ağın, Sevgi Güleç
1. Periyot: 12-11
Devre: 25-25
3. Periyot: 37-42
Bu sonuçla seriyi 3-2 kazanan İzmit Belediyespor, Süper Lig'e yükseldi.
Salon: Atatürk
Hakemler: Mehmet Ozan Çakar, Uygar Kurt, Nihat Kara
İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 6, Eda Şahin 5, Nur Sezen Yavuz, Derya Kavak, Deniz Aygül 7, Büşra Akgün, Jones 16, Candide Öztürk 6, Ezgi Manlacı 7, Nuran Tutsak, Kardelen Gezgin, Betül Pehlivan 10
Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK: Özge Karataş 11, Çisem İncel 4, Betül Kutlu 2, Özge Gonzalez 5, Ceyda Necmiye Bekar 2, Egesu Kurtyemez 2, Cowling 21, Lal Kahraman, Seda Tabakçı 9, Fatma Bengisu Ağın, Sevgi Güleç
1. Periyot: 12-11
Devre: 25-25
3. Periyot: 37-42