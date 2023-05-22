Basketbolda İzmit Belediyespor, Süper Lig'e yükseldi

İzmit Belediyespor, sahasında Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK'yi 57-56 yendi. Seriyi 3-2 kazanan İzmit Belediyespor, Süper Lig'e yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbolda İzmit Belediyespor, Süper Lig'e yükseldi
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22 Mayıs 2023 20:54
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi beşinci maçında İzmit Belediyespor, sahasında Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK'yi 57-56 mağlup etti.

Bu sonuçla seriyi 3-2 kazanan İzmit Belediyespor, Süper Lig'e yükseldi.

Salon: Atatürk

Hakemler: Mehmet Ozan Çakar, Uygar Kurt, Nihat Kara

İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 6, Eda Şahin 5, Nur Sezen Yavuz, Derya Kavak, Deniz Aygül 7, Büşra Akgün, Jones 16, Candide Öztürk 6, Ezgi Manlacı 7, Nuran Tutsak, Kardelen Gezgin, Betül Pehlivan 10

Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK: Özge Karataş 11, Çisem İncel 4, Betül Kutlu 2, Özge Gonzalez 5, Ceyda Necmiye Bekar 2, Egesu Kurtyemez 2, Cowling 21, Lal Kahraman, Seda Tabakçı 9, Fatma Bengisu Ağın, Sevgi Güleç

1. Periyot: 12-11

Devre: 25-25

3. Periyot: 37-42

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