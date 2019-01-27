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Basketbolda İstanbul derbisi! Anadolu Efes, Galatasray'ı ağırlıyor

Anadolu Efes, Tahincoğlu Basketbol Süper Ligi'nin ikinci yarısının ilk maçında evinde Galatasaray Doğa Sigorta'yı ağılayacak.

Kaynak: Sporx.com
Basketbolda İstanbul derbisi! Anadolu Efes, Galatasray'ı ağırlıyor
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27 Ocak 2019 11:47
Tahincoğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile Galatasaray Doğa Sigorta 27 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 15:15'de başlayacak ve Tivibu Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı 70-73'lük skor ile Anadolu Efes kazanmıştı.

Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Serdar Ünal, Ali Köseoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 14 karşılaşmada 11 galibiyet 3 mağlubiyet aldı ve puan durumunda ikinci sırada yer alıyor. Ligde oynadığı son maçta deplasmanda Afyon Belediye Spor ile karşılaşan Anadolu Efes, rakibini 97-78'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray Doğa Sigorta ise şu ana kadar Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 14 karşılaşmada aldığı 8 galibiyet 6 mağlubiyet ile beşinci sırada bulunuyor. Galatasaray Doğa Sigorta oynadığı son mücadelede Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 71-67'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

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