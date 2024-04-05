Basketbol Süper Ligi'nde dev maç!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta heyecanı yaşanacak. 26. haftada dev maçta Fenerbahçe ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Basketbol Süper Ligi'nde dev maç!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2024 13:57
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta karşılaşmaları oynanacak.

İşte haftanın programı:

Cuma:

18.00 Reeder Samsunspor-Çağdaş Bodrumspor (Mustafa Dağıstanlı)

Cumartesi:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor İnfo Yatırım (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Galatasaray Ekmas-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

18.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)

7 Nisan Pazar:

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Lassa (Muradiye)

15.30 Aliağa Petkimspor-Türk Telekom (ENKA)

18.00 TOFAŞ-Onvo Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)

8 Nisan Pazartesi:

20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery