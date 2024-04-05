Basketbol Süper Ligi'nde dev maç!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta karşılaşmaları oynanacak.
İşte haftanın programı:
Cuma:
18.00 Reeder Samsunspor-Çağdaş Bodrumspor (Mustafa Dağıstanlı)
Cumartesi:
13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor İnfo Yatırım (Pamukkale Üniversitesi)
15.30 Galatasaray Ekmas-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
18.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)
7 Nisan Pazar:
13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Lassa (Muradiye)
15.30 Aliağa Petkimspor-Türk Telekom (ENKA)
18.00 TOFAŞ-Onvo Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)
8 Nisan Pazartesi:
20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)
İşte haftanın programı:
Cuma:
18.00 Reeder Samsunspor-Çağdaş Bodrumspor (Mustafa Dağıstanlı)
Cumartesi:
13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor İnfo Yatırım (Pamukkale Üniversitesi)
15.30 Galatasaray Ekmas-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
18.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)
7 Nisan Pazar:
13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Lassa (Muradiye)
15.30 Aliağa Petkimspor-Türk Telekom (ENKA)
18.00 TOFAŞ-Onvo Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)
8 Nisan Pazartesi:
20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)
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