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Basketbol Süper Ligi çeyrek final ikinci maç: Türk Telekom - Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 sezonu çeyrek final ikinci karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'a konuk oluyor.

calendar 31 Mayıs 2025 12:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Basketbol Süper Ligi çeyrek final ikinci maç: Türk Telekom - Fenerbahçe Beko
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu Playoff çeyrek final ikinci maçında Türk Telekom'a konuk oluyor. 

31 Mayıs Cumartesi günü (bugün) 20.30'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Serkan Emlek, Serdar Ünal, Polat Parlak hakem üçlüsü yönetecek. 



FENERBAHÇE BEKO İLK MAÇI KAZANDI

Fenerbahçe Beko, 29 Mayıs Perşembe günü oynanan serinin ilk maçını 89-68 kazanarak 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerde ilk mücadelede Wade Baldwin IV 14, Devon Hall ve Errick McCollum 11'er sayı buldu. Türk Telekom'da ise Braian Angola 20, Berkan Durmaz 14 sayı üretti.

İKİ MAÇ KAZANAN YARI FİNALE YÜKSELECEK

Fenerbahçe Beko, Türk Telekom karşısında kazanması durumunda adını yarı finale yazdıracak. Türk Telekom kazanması durumunda ise seri uzatmalara taşınacak. Normal sezonda oynanan iki mücadeleyi Fenerbahçe Beko 85-73 ve 94-85 kazanmayı başarmıştı. 

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