Basketbol haftanın programı belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde dördüncü, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 7. hafta maçları yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Basketbol haftanın programı belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ekim 2024 13:01
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde dördüncü, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 7. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

19 Ekim Cumartesi

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Beşiktaş Fibabanka (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Türk Telekom-Yalovaspor Basketbol (Ankara)

20.30 Manisa Basket-Aliağa Petkimspor (Muradiye)

20 Ekim Pazar:

13.00 Karşıyaka-Mersinspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.30 TOFAŞ-Onvo Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)

18.00 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray (Sinan Erdem)

20.30 Fenerbahçe Beko-Bursaspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

21 Ekim Pazartesi:

19.00 Anadolu Efes-Darüşşafaka Lassa (Basketbol Gelişim Merkezi)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

19 Ekim Cumartesi

14.00 OGM Ormanspor-Emlak Konut (M.Sait Zarifoğlu)

15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Fenerbahçe Opet (Servet Tazegül)

16.00 Danilos Pizza-ÇBK Mersin (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

20 Ekim Pazar:

13.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Melikgazi Kayseri Basketbol (Sinan Erdem)

15.00 Zonguldakspor Basket 67-YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol (Site)

15.00 Beşiktaş-Nesibe Aydın (BJK Fibabanka)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

18 Ekim Cuma

18.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Selçuklu Belediyesi)

19 Ekim Cumartesi

13.45 Pizzabulls CO Basket-OGM Ormanspor (Küçükçekmece Halkalı)

15.15 Fenerbahçe Koleji Novotel-Esenler Erokspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.15 MKE Ankaragücü İkon Menkul- Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol (TOBB ETÜ)

18.00 Haremspor-Gaziantep Basketbol (Beylikdüzü)

20 Ekim Pazar:

15.00 Çağdaş Bodrumspor-İstanbul Ankaspor (Bodrum)

16.15 Trabzonspor-iLab Basketbol (Hayri Gür)

18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Çayırova Belediyespor (Kurtdereli)

21 Ekim Pazartesi:

17.00 Kapaklıspor-TED Ankara Kolejliler (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery