Basketbol Gençler Ligi'nde şampiyonlar belli oldu

Erkeklerde Gaziantep Basketbol, kızlarda ise Emlak Konut sezonu şampiyonlukla tamamladı

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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Basketbol Gençler Ligi'nde şampiyonlar belli oldu
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12 Haziran 2022 22:28
Basketbol Gençler Ligi'nde 2021-2022 sezonunda erkeklerde Gaziantep Basketbol, kızlarda ise Emlak Konut şampiyon oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan final müsabakalarında kızlarda Emlak Konut, BOTAŞ'la, erkeklerde ise Gaziantep Basketbol, Beşiktaş'la karşılaştı.

Günün ilk finalinde BOTAŞ'ı 64-45 yenen Emlak Konut, şampiyonluğa uzandı. Erkeklerde de Gaziantep Basketbol, çekişmeli geçen finalde Beşiktaş'ı 74-72 yenerek sezonu şampiyonlukla tamamladı.

İki final müsabakasının ardından da düzenlenen törenle kupalar ve madalyalar takdim edildi.

 

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