Başkanlar, yeniden bir arada

Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüp başkanları düzenlenecek yardım kampanyası hakkında detayları paylaştı.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi; 1 Mart'tan itibaren kulüplerin ortaklığıyla depremzedeler için yardım düzenleneceğini belirtti.



Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesi Ülker Stadyumu'nda konuşan Büyükekşi açıklamasında; "Guardiola, Klopp, Wenger, İlkay Gündoğan, Guti, Kaka gibi birçok ismi 1 Mart kampanyamızda bir araya getirmeyi hedefliyoruz. 1 Mart'ta başlayacak olan kampanyamız 15 Haziran'a kadar devam edecek. Elde edilecek gelir, depremzede vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı için kullanılacak. Yaralarımızı hep birlikte sarmaya çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.



ALİ KOÇ: "BU KUTSAL BİR VAZİFEDİR!"



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamasında; "Fenerbahçe ailesi olarak başkanlarımızı burada ağırlamaktan mutluluk ve şeref duyuyoruz. 11 kulüp başkanı burada olacak. Yarın akşam da Ahmet Nur Çebi başkanımızın davetine icabet edeceğiz. Hayat, ilk 2-3 haftaya göre daha normal akacak ancak oradaki yaraları sarmak daha uzun sürecek. Futbola baktığımızda, bizim en büyük sorumluluğumuz dayanışmayı, birlik ve beraberliği daha canlı tutmak. Bize büyük sorumluluk düşüyor. Bizim en büyük sorumluluğumuz deprem ile ilgili hassasiyeti, dayanışma ruhunu, yardımseverliği daha dinç tutmak. 1 ailenin bile barınma sorununu çözsek bu kutsal bir şeydir. İnşallah binlerce ailenin barınma sorununu çözeceğiz." dedi.



ÇEBİ: "DEVLETİMİZİN, MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ"



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise; "Ali Koç'a daveti için teşekkür ediyorum. Ahmet Ağaoğlu'nun başlattığı bu birlikteliği devam ettirmek istiyoruz. 1 Mart'ta başlatacağımız kampanyada devletimizin ve milletimizin yanında olacağımızı camiam adına belirtmek istiyorum." sözlerini sarf etti.



AĞAOĞLU: "SORUMLULUĞUMUZ VAR"



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu; "Yaraları sarma sorumluluğumuz var. Var gücümüzle çalışacağız. Hedefimiz on binlerce ailenin barınma sorununu çözmek." dedi.





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