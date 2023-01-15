Bask derbisinde kazanan Real Sociedad

La Liga'nın 17. haftasında oynanan Bask derbisinde Real Sociedad, sahasında Athletic Bilbao'yu konuk etti.



Reale Arena'da oynanan karşılaşmayı Real Sociedad 3-1 kazanarak üç puanı kazanan taraf oldu.



Maçın 25. dakikasında sahneye çıkan Alexander Sorloth, takımını öne geçirirken 37'de Kubo farkı ikiye çıkardı. 40. dakikada Sancet'in golüyle fark bire inerken ilk yarı 2-1 sona erdi.



Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Yeray Alvarez kırmızı kart görerek Bilbao'yu 10 kişi bıraktır. Kazanılan penaltıda ise Oyarzabal maçın skorunu 3-1 olarak ilan etti.



Bu sonuçla Real Sociedad 35 puana yükselerek 3. sıradaki yerini korudu. Athletic Bilbao ise 26 puanda kaldı.





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