Başakşehir ve Beşiktaş devrede: Trippier

RAMS Başakşehir, İngiliz sağ bek Kieran Trippier'i gündemine aldı. İngiliz yıldızın ayrıca Türkiye'den Beşiktaş'tan haber beklediği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Başakşehir ve Beşiktaş devrede: Trippier
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04 Eylül 2024 16:25
Son güncelleme 04 Eylül 2024 18:35
Transfer çalışmalarını sürdüren RAMS Başakşehir, sürpriz bir hamlede bulundu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Başakşehir, Newcastle United'da forma giyen Kieran Trippier'i kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı.

Haberde; Eyüpspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği İngiliz sağ bek için Başakşehir'in resmi teklifte bulunduğu ve transfer için bekleyişe geçtiği kaydedildi.
"BEŞİKTAŞ'I BEKLİYOR"

Öte yandan Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş'ta transfer konusunda ayrılık yaşanırsa gelen de olabilir. Bazı futbolcuların Beşiktaş'tan haber beklediği ve bu isimlerden birinin de Trippier olduğu kaydedildi

33 yaşındaki Trippier'in Newcastle United ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen İngiliz sağ bek, 2022'den bu yana oynadığı Newcastle United'da çıktığı 94 maçta 4 gol attı ve 21 asist yaptı.
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