Başakşehir, Ravil Tagir'i Belçika'ya kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de bir ayrılık yaşandı.



İstanbul temsilcisi, genç stoperi Ravil Tagir'in iki yıllığına Belçika ekibi KVC Westerlo'ya kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu.



İşte Başakşehir'in açıklaması:



"Futbolcumuz Ravil Tagir, 2023-2024 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Belçika 1. Ligi ekiplerinden KVC Westerlo forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Ravil için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."





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