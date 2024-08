Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu!

St Patrick's Athletic'i eleyerek Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalan Başakşehir'in muhtemel rakipleri oynanan maçların ardından belli oldu.



Temsilcimiz RAMS Başakşehir, turnuvada 2. torbada yer alacak.



İŞTE TÜM TORBALAR



1. Torba: Chelsea, Kopenhag, Gent, Fiorentina, Lask, Real Betis.



2. Torba: Başakşehir, Molde, Legia Varşova, Heidenheim, Djurgarden, Apoel.



3. Torba: Rapid Wien, Omonia Nicosia, HJK Helsinki, Vitoria, Astana, Olimpija Ljubljana.



4. Torba: Cercle Brugge, Shamrock Rovers, The New Saints, Lugano, Mlada Boleslav, Hearts.



5. Torba: Petrocub, St. Gallen, Panathinaikos, TSC Backa Topola, Borac Banja Luka, Jagiellonıa.



6. Torba: Celje, Larne, Dinamo Minsk, Pafos, Vikingur Reykjavik, Noah.



KURA ÇEKİMİ YAPILACAK



Konferans Ligi'nde kura çekimi cuma günü saat 15.00'te yapılacak. Başakşehir, bulunduğu torba dahil, her torbadan 1 rakiple eşleşecek.



Konferans Ligi'nde maçlar 3 Ekim'de başlayacak ve 19 Aralık'ta lig aşaması sona erecek.





