Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu!

St Patrick's Athletic'i eleyerek Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalan Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu.

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Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu!
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30 Ağustos 2024 01:21
Son güncelleme 30 Ağustos 2024 01:31
St Patrick's Athletic'i eleyerek Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalan Başakşehir'in muhtemel rakipleri oynanan maçların ardından belli oldu.

Temsilcimiz RAMS Başakşehir, turnuvada 2. torbada yer alacak.

İŞTE TÜM TORBALAR

1. Torba: Chelsea, Kopenhag, Gent, Fiorentina, Lask, Real Betis.

2. Torba: Başakşehir, Molde, Legia Varşova, Heidenheim, Djurgarden, Apoel.

3. Torba: Rapid Wien, Omonia Nicosia, HJK Helsinki, Vitoria, Astana, Olimpija Ljubljana.

4. Torba: Cercle Brugge, Shamrock Rovers, The New Saints, Lugano, Mlada Boleslav, Hearts.

5. Torba: Petrocub, St. Gallen, Panathinaikos, TSC Backa Topola, Borac Banja Luka, Jagiellonıa.

6. Torba: Celje, Larne, Dinamo Minsk, Pafos, Vikingur Reykjavik, Noah.

KURA ÇEKİMİ YAPILACAK

Konferans Ligi'nde kura çekimi cuma günü saat 15.00'te yapılacak. Başakşehir, bulunduğu torba dahil, her torbadan 1 rakiple eşleşecek.

Konferans Ligi'nde maçlar 3 Ekim'de başlayacak ve 19 Aralık'ta lig aşaması sona erecek.

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