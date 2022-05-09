Başakşehir, ilk transferini duyurdu; Francis Nzaba

Medipol Başakşehir, bonservisi Racing Club Olympic kulübünde olan futbolcu Francis Nzaba'yı üç yıllığına kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com
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Başakşehir, ilk transferini duyurdu; Francis Nzaba
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09 Mayıs 2022 14:50
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Francis Nzaba'yı transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kongolu stoper ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Kulübümüz, bonservisi Racing Club Olympic kulübünde olan futbolcu Francis Nzaba'yı üç yıllığına kadrosuna kattı. Kongolu Milli futbolcu Francis Nzaba'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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