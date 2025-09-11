Başakşehir'den genç operasyonu: Doğan ve Bertuğ

Transfer döneminin kapanmasına sayılı süreler kala Başakşehir, transfer çalışmalarında vites yükseltti.



Turuncu-lacivertliler, Rennes forması giyen genç oyuncular için mutlu sona ulaştı.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Başakşehir, Fransız ekibinde forma giyen kaleci Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertliler, bu transferler için toplam 3.4 milyon euro ve %15 satıştan pay ödeyecek.



22 yaşındaki file bekçisinin ve 23 yaşındaki golcünün, bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor.



GÖZTEPE'NİN DE İLGİSİ VARDI



İzmir'in tek temsilcisi olan Göztepe, iki genç oyuncuyla da ilgilenmesine rağmen transfer mutlu sona ulaşamadı.