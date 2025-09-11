Başakşehir'den genç operasyonu: Doğan ve Bertuğ

Başakşehir, Rennes forması giyen kaleci Doğan Alemdar ve Bertuğ Özgür Yıldırım'ı kadrosuna kattı.

11 Eylül 2025 21:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Başakşehir'den genç operasyonu: Doğan ve Bertuğ
Transfer döneminin kapanmasına sayılı süreler kala Başakşehir, transfer çalışmalarında vites yükseltti.

Turuncu-lacivertliler, Rennes forması giyen genç oyuncular için mutlu sona ulaştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Başakşehir, Fransız ekibinde forma giyen kaleci Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertliler, bu transferler için toplam 3.4 milyon euro ve %15 satıştan pay ödeyecek.

22 yaşındaki file bekçisinin ve 23 yaşındaki golcünün, bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor.

GÖZTEPE'NİN DE İLGİSİ VARDI

İzmir'in tek temsilcisi olan Göztepe, iki genç oyuncuyla da ilgilenmesine rağmen transfer mutlu sona ulaşamadı.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
