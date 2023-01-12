Başakşehir'de, Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 14 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman, ısınmayla başladı.
Üç grup halinde 5'e 2 ve taktik çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, cuma günü sabah yapacağı idmanla Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman, ısınmayla başladı.
Üç grup halinde 5'e 2 ve taktik çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, cuma günü sabah yapacağı idmanla Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.
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