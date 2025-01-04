Başakşehir'de iki isim, Galatasaray maçında cezalı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.
Başakşehir'de 19. dakikada Miguel Crespo ve 73. dakikada sarı kart gören Berat Özdemir bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
CRESPO'NUN PERFORMANSI
28 yaşındaki Crespo, bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 19 maçta 2 gol 4 asistlik performans gösterdi.
BERAT'IN PERFORMANSI
26 yaşındaki Berat, bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 23 maçta 1 asistlik performans gösterdi.
Başakşehir'de 19. dakikada Miguel Crespo ve 73. dakikada sarı kart gören Berat Özdemir bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
CRESPO'NUN PERFORMANSI
28 yaşındaki Crespo, bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 19 maçta 2 gol 4 asistlik performans gösterdi.
BERAT'IN PERFORMANSI
26 yaşındaki Berat, bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 23 maçta 1 asistlik performans gösterdi.