Başakşehir'de iki isim, Galatasaray maçında cezalı

Başakşehir'in Adana Demirspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Miguel Crespo ve Berat Özdemir, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

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Başakşehir'de iki isim, Galatasaray maçında cezalı
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04 Ocak 2025 13:52
Son güncelleme 04 Ocak 2025 15:17
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Başakşehir'de 19. dakikada Miguel Crespo ve 73. dakikada sarı kart gören Berat Özdemir bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

CRESPO'NUN PERFORMANSI

28 yaşındaki Crespo, bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 19 maçta 2 gol 4 asistlik performans gösterdi.

BERAT'IN PERFORMANSI

26 yaşındaki Berat, bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 23 maçta 1 asistlik performans gösterdi.

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