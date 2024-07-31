Başakşehir, büyük avantajla sahaya çıkıyor

Başakşehir, Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında perşembe günü San Marino temsilcisi La Fiorita'ya konuk olacak. Temsilcimiz ilk maçı 6-1 kazanmıştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir, büyük avantajla sahaya çıkıyor
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31 Temmuz 2024 12:06
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında perşembe günü San Marino'nun La Fiorita takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

San Marino Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.

Müsabakayı İsveç Futbol Federasyonundan Granit Maqedonci yönetecek. Maqedonci'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Robin Wilde ile Simon Kristensson yapacak.

İstanbul'da iki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi 6-1 kazanan Başakşehir, rövanş karşılaşmasına önemli avantajla çıkacak.

Başakşehir'in olası yeni rakibi

Başakşehir turu geçmesi durumunda 3. eleme turunda Iberia Tiflis (Gürcistan)-Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Iberia Tiflis ile Partizani arasında Gürcistan'da oynanan ilk maçı Tiflis ekibi 2-0 kazandı.

Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

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