Başakşehir, Beşiktaş'ın yenilmezlik serisine son verdi

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, rakibinin ligdeki 5 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.



Vodafone Park'ta ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede turuncu-lacivertli ekibin galibiyet golü yeni transferi Bertrand Traore'den geldi.



Bir maçı eksik Medipol Başakşehir, oynadığı 5 maç sonunda 4 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 13'e yükseltti ve aynı puana sahip Beşiktaş ve Galatasaray'ı averajla geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 7 maçı da kaybetmeyen turuncu-lacivertliler, bu sezon oynadığı 12. resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.



Medipol Başakşehir kalesini yine gole kapattı



Turuncu-lacivertli ekip bu sezon ligde oynadığı 5. maçta da kalesini gole kapattı.



Ligin ilk maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada Arabam.com Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'u 2-0'lık sonuçlarla geçen turuncu-lacivertli ekip Beşiktaş'ı da 1-0 mağlup etmeyi başardı.



Turuncu-lacivertli ekip, ligin 4. haftasını bay geçmişti.



Medipol Başakşehir'in 9 gol 9 farklı oyuncudan



Beş maçta kalesini gole kapatan Medipol Başakşehir'in bu sezon ligde attığı 9 gol 9 farklı oyuncudan geldi.



Turuncu-lacivertl takımın ligdeki gollerini Traore, Berkay Özcan, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Münir, Nacer Chadli, Patryk Szysz, Philippe Keny ve Serdar Gürler'den geldi.



Başakşehir, Beşiktaş karşısındaki üstünlüğünü korudu



Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile rekabetinde galibiyet sayısındaki üstünlüğünü sürdürdü.



Rakibiyle tarihindeki 32. kez karşı karşıya gelen turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş karşısında 10. galibiyetini elde etti. Siyah-beyazlı ekibe karşı 8 yenilgisi bulunan Medipol Başakşehir, 14 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.





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