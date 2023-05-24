Başakşehir, avantajıyla finale kalmak istiyor

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında perşembe günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.



Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.



Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanan Medipol Başakşehir, yarın rakibi karşısında istediği skoru alarak adını finale yazdırmaya çalışacak.



Turuncu-lacivertli takımın rakibi ile oynadığı ilk maçta kırmızı kart gören Ahmed Touba bu müsabakada forma giyemeyecek.



Turu geçmesi halinde ikinci kez final oynayacak



Medipol Başakşehir, rakibini elemesi halinde tarihinde ikinci kez finalde mücadele edecek.



Turuncu-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda finalde Konyaspor ile karşılaşmıştı. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz berabere biten maçı, Konyaspor penaltı atışları sonucunda 4-1 kazanmıştı.



