MAÇTAN DAKİKALAR

8 haftada 2 galibiyet alan Başakşehir, Emre Belözoğlu ile birlikte 3'te 3 yaptı.



✅3-2 Beşiktaş

✅2-1 Antalaspor

✅2-1 Adana Demirspor pic.twitter.com/ewYTB8oUh8



— Sporx (@sporx) November 1, 2021

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir, 2-1'lik skorla kazandı.Adana Demirspor, 60. dakikada Britt Assambalonga'nın penaltı golüyle öne geçti. Başakşehir, 71. dakikada Nacer Chadli'nin golüyle skoru eşitledi. Edin Visca, 90+2'de Başakşehir'e galibiyeti getiren penaltıyı attı.Adana Demirspor'u konuk ettiği 6. maçta da kazanan Başakşehir, 15 puana yükseldi. Deplasmandaki yenilmezlik serisi 3 maçta kalan Adana Demirspor ise 13 puanda kaldı.Başakşehir, gelecek hafta Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.9. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanattan rakip ceza sahasına giren Visca yerden içeriye ortasını yaptı. Ömer Ali'nin üzerinden atladığı topa, penaltı noktası üzerinde Okaka gelişine vurdu. Kaleci Muric yerden köşeye giden meşin yuvarlağı soluna uzandı ve kontrol etti.15. dakikada konuk ekip etkili geldi. Sol kanattan Vargas'ın kullandığı kornerde top arka direkte boşta kaldı. Kaleci Volkan Babacan, önce Samet'in, ardından da Assombalonga'nın yakın mesafeden vuruşlarında gole izin vermedi ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.39. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Chadli, sol kanattan bindiren Hasan Ali'nin önüne topu gönderdi. Hasan Ali'nin ceza sahası içine yerden gönderdiği topa Mahmut ayak içiyle gelişine vurdu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.76. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Visca geçti. Visca'nın penaltı noktası üzerine yerden gönderdiği topa Aleksic gelişine vurdu, kaleci Muric köşeye giden topu son anda kornere çeldi.81. dakikada Okaka'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Aleksic, dönerek sert vurdu, kaleci Muric topu kornere gönderdi.: Başakşehir Fatih Terim: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Candaş Elbil: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Epureanu (Dk. 46 Duarte), Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 84 Lima), Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci (Dk. 65 Aleksic), Visa, Berkay Özcan (Dk. 65 Gulbrandsen), Chadli (Dk. 78 Deniz Türüç), Okaka: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Deli, Rassoul, Sinan Kurt, Stambouli, Yunus Akgün, Bjarnason (Dk. 68 Gökhan İnler), Vargas (Dk. 79 Ezeh), Assombalonga (Dk. 68 Balotelli): Dk. 60 Assombalonga (Penaltıdan) (Adana Demirspor), Dk. 71 Chadli, Dk. 90+2 Visca (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir): Dk. 41 Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir), Dk. 90+7 Gökhan İnler (Adana Demirspor)