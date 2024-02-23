Başakşehir, 4 eksikle Gaziantep deplasmanında

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Başakşehir, 4 eksikle Gaziantep deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2024 14:02
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadyumu'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Turuncu-lacivertli takım, ligde geride kalan 26 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 33 puanla haftaya 9. sırda girdi.

Gaziantep temsilcisi ise yedişer galibiyet ve beraberlik ile 12 yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlılar, 28 puanla 17. sırada yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında yapılan maçı Başakşehir 2-0 kazanmıştı.

- Son 2 maçında puan alamadı

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de yaptığı son 2 karşılaşmada mağlup oldu.

Teknik direktör Çağdaş Atan'ın öğrencileri, 25. haftada deplasmanda Galatasaray'a 2-0, 26. haftada ise sahasında Mondihome Kayserispor'a 3-2 yenildi.

- Başakşehir'de 4 eksik

İstanbul temsilcisinde Dimitris Pelkas, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte ve Onur Ergün sakatlıklarından dolayı yarınki maçta görev yapamayacak.

Ceza sınırında olan Leo Dubois, Joao Figueiredo, Oliver Kemen, Krzysztof Piatek ve Emirhan İlkhan da yarın oynanacak maçta kart görmeleri durumunda 28. haftadaki Yılport Samsunspor müsabakasında forma giyemeyecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery