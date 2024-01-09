Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı Başakşehir 3-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Serdar Gürler, 54. dakikada Phillippe Keny ve 68. dakikada Jerome Opoku attı.



Başakşehir, bu sonucun ardından Süper Lig'de 2 maç sonra kazandı.



Başakşehir, bu galibiyetle 23 puana yükseldi. Kasımpaşa 26 puanda kaldı.



Süper Lig'in bir sonraki haftasında Başakşehir, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa, Ankaragücü deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



25. dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasına gönderdiği topu Berkay Özcan kontrol etti. Berkay geriden gelen Deniz'e, Deniz de Serdar'a pasını attı. Serdar'ın şutunda, Kasımpaşa savunmasında Taylan'a da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.



38. dakikada Kasımpaşa beraberlik golüne yaklaştı. Başakşehir savunmasının arkasına atılan topa hareketlenen Fall ceza sahasına girdi. Fall'un sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



39. dakikada Kasımpaşa ceza sahasına giren Serdar Gürler şık bir pasla topu Emirhan'a bıraktı. Emirhan da geriden gelen Deniz'e pasını gönderdi. Deniz'in şutunda kaleye giden top, Kasımpaşa savunmasında Ben Ouanes'e çarpıp kornere gitti.



Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)





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