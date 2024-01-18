Bartuğ Elmaz: 'Destekleriniz beni mutlu ediyor'

Fenerbahçe'nin sahasında Adanaspor'u 6-0 yendiği karşılaşmadan sonra Bartuğ Elmaz sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Yaptığı paylaşımda Fenerbahçeli taraftarlara seslenen Bartuğ Elmaz şu sözleri kullandı:
"Bu formayla ilk dakikadan itibaren sahada olmak benim için çok özeldi. Destekleriniz beni hem motive hem de çok mutlu ediyor. Büyük taraftarımıza teşekkürler!"
Yaptığı paylaşımda Fenerbahçeli taraftarlara seslenen Bartuğ Elmaz şu sözleri kullandı:
"Bu formayla ilk dakikadan itibaren sahada olmak benim için çok özeldi. Destekleriniz beni hem motive hem de çok mutlu ediyor. Büyük taraftarımıza teşekkürler!"