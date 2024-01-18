Bartuğ Elmaz: "Destekleriniz beni mutlu ediyor"

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Bartuğ Elmaz sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bartuğ Elmaz: 'Destekleriniz beni mutlu ediyor'
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18 Ocak 2024 01:28
Fenerbahçe'nin sahasında Adanaspor'u 6-0 yendiği karşılaşmadan sonra Bartuğ Elmaz sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda Fenerbahçeli taraftarlara seslenen Bartuğ Elmaz şu sözleri kullandı:

"Bu formayla ilk dakikadan itibaren sahada olmak benim için çok özeldi. Destekleriniz beni hem motive hem de çok mutlu ediyor. Büyük taraftarımıza teşekkürler!"

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