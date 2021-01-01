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Barkley: "Davis yerine, Jordan Clarkson All-Star seçilmeli"

NBA efsanesi Charles Barkley, Utah Jazz guardı Jordan Clarkson'ın, Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis'in yerine All-Star seçilmesi gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Charles Barkley, Utah Jazz guardı Jordan Clarkson'ın, Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis'in yerine All-Star seçilmesi gerektiğini söyledi.

Barkley, düşüncesini TNT'deki Inside the NBA programında şu şekilde dile getirdi:

"Bu yıl NBA'deki en iyi yedek oyuncu kendisi. Jazz, NBA'deki en iyi dereceye sahip. Çoğu insan kendisinin bu yıl harika oynadığının farkında değil. Onu listeme bu yüzden aldım. Davis, All-Star gibi oynamamıştı. Bu bir ömür boyu başarı ödülü değil. Kimin daha iyi oyuncu olduğundan değil, daha iyi yılı geçirdiğinden bahsediyoruz."

Clarkson sezonda %45.3 şut isabeti ile 18.2 sayı, 4.1 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları ile olağanüstü bir yıl geçiriyor ve Yılın Altıncı Adamı ödülü için en güçlü aday olarak görülüyor.

Bu sezon 24-5 derecesine sahip olan Jazz ise şu anda NBA'in en iyi takımı konumunda.


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