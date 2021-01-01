Barkley: "Çocukluğu bırak artık Kyrie!"

NBA efsanesi Charles Barkley, Brooklyn Nets'in süperstarı Kyrie Irving'in yarattığı dramadan duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi.



Barkley, uzun bir süredir kişisel sebeplerden oynamamayı tercih eden ve yakın zamanda kadroya dönen Irving'e seslendi ve kendisine "çocukluğu bırakarak, işine gitmesini" söyledi:



"Kyrie Irving'in artık çocukluğu bırakmasının ve büyük bir oyuncu olmasının zamanı geldi. Profesyonel olduğunuzda ve yılda 30 milyon dolar kazandığınızda, çoğu insandan farklı standartlara sahip olursunuz. Dikkat dağıtıcı şeylerden gına geldi, artık Irving için işe koyulma zamanı."



Irving, kişisel nedenlerden dolayı Brooklyn Nets'in son beş maçını kaçırmıştı.



Nets yıldızının sosyal medyada yayılan bir videoda, kız kardeşinin doğum günü partisinde maske takmadığı görülmüştü ve NBA, sağlık ve Güvenlik protokollerini ihlal ettiği için yıldız oyuncuyu 50.000 dolar para cezasına çarptırırken, kendisi de beş günlük bir karantinaya girmişti.



