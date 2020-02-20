Barkley, Alabama için MVP ödülünü satışa çıkaracak!

Eski NBA süperstarı ve Hall of Fame forveti Charles Barkley, memleketi Alabama'ya yardımcı olmak için MVP ödülü ile diğer hatıra eşyalarını satıyor.



Barkley, memleketi Leeds, Alabama'da uygun fiyatlı konutlara yatırım yapmak için, oynadığı günlerinden edindiği hatıralarına ek olarak 1993 yılında kazandığı En Değerli Oyuncu ödülünü satıyor.



Barkley, şu ifadeleri kullandı:



"Çocukken, evlerin olduğu yerde herhalde 30 tane göze batan iğrenç yapılar vardı. Ya çürümüş bir ev ya da sadece büyümüş yabani otların olduğu yerler olurdu. Yani, yapmaya çalıştığım şey - Leeds şehri ile çalışacağım, onlardan bana alanları ve evleri vermelerini isteyeceğim ve hatıra eşyalarımı da satarak kendi paramı kullanacağım."



"Panini ile bir imza anlaşmam var ve bizim çocuklardan biriyle konuşuyordum - çünkü tüm bu şeyler büyükannemin evinde, ve dürüst olmak gerekirse evimde bile tutmuyorum. Ve dedim ki, 'MVP kupam ve iki altın madalya için ne alabilirim? İlk orijinal Rüya Takımı tarafından imzalı bir plaketim var. 'Ah, bu şeyler için sana çok para kazandırabilirim.' dedi."



Barkley, 1993'te Phoenix Suns'ı 62 galibiyete ve NBA'deki en iyi dereceye götürdükten sonra MVP seçilmişti. Suns, Finallerde Michael Jordan ve Chicago Bulls'a kaybedecek olsa da, 25.6 sayı, 12.2 ribaund ve 5.1 asist ortalamalarla oynamıştı.



