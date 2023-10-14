Barış Alper Yılmaz: ''Lideriz ve mutluyuz''

A Milli Takım oyuncularımızdan Barış Alper Yılmaz, Avrupa Şampiyonası Elemeri'nde oynayacağımız Letonya karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.



Barış Alper, "Çok zor bir maçı kazandık. Golden daha önemli şeyler var. Takım olarak reaksiyon verdik. Zor maçtı ama yendik. Şu anda lideriz ve mutluyuz" dedi.



Genç oyuncu, ''Maç heyecanı var ama biz lider olarak sahaya çıkacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız.'' ifadelerini kullandı.



Hırvatistan'a gol anını anlatan Barış Alper, ''Golden sonra daha önemli olan takım arkadaşlarımın mücadelesi. Kalecinin açıldığını gördüm, vurdum ve güzel bir gol oldu.'' değerlendirmesinde bulundu.



TRANSFER, MILAN HABERLERİ



Hakkında çıkan Milan kulübüyle transfer iddialarıyla da konuşan golcü oyuncu, ''Onları görmek güzel ama ben daha yolun başındayım. Daha çok çalışmam gerekiyor. Eksiklerim var ama bunların üstesinden geleceğim'' şeklinde konuştu.



BASIN TOPLANTISI



Barış Alper Yılmaz, basın toplantısında "Zor bir maçtı. Önemli olan kazanmaktı. Ben gol attım ama sonuç olarak takım arkadaşlarımın oyunu çok önemliydi. Mevki çok önemli değil, hocam nerede şans veriyorsa orada takıma faydalı olmak istiyorum." sözlerini sarf etti.



Milli futbolcu sözlerine, "Maç maç bakıyorum. Hocamın verdiği görev ve taktikle faydalı olmak istiyorum. Letonya'yı yenmek ve lider olarak devam etmek istiyoruz." diye devam etti.



"Letonya, Ermenistan'ı yendi ve moralliler. Biz de sahaya lider çıkacağız. Biz kendi oyunumuzu oynarsak yenemeyeceğimiz takım yok. Bu jenerasyon, çok yetenekli. Milletimiz bize güvensin. Avrupa Şampiyonası'na katılacağız." diyen başarılı futbolcu, "Aramızda EURO 2024'ü konuşuyoruz. Çok büyük hedeflerimiz var. Oraya katılmak istiyoruz. Önceliğimiz, Letonya maçı. kazanmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.



"RONALDO'YU TAKİP EDİYORUM"



İdol olarak gördüğü biri olup olmadığı sorulan Barış Alper Yılmaz, "Cristiano Ronaldo'yu çok seviyorum ve beğenerek takip ediyorum." cevabını verdi.



Başarılı futbolcu son olarak, "Önemli olan Letonya maçı. Cenk ve Hakan ağabeyler kariyerli, tecrübeli ve bize sürekli deneyimlerini aktarıyorlar. Letonya maçını inşallah kazanacağız, Konya halkını da maça bekliyoruz."değerlendirmesinde bulundu.











