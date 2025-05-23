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Barış Alper Yılmaz'ın geleceği kendi ellerinde!

Galatasaray'da iki kupalı sezonun mimarlarından Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'dan ve Suudi Arabistan'dan teklifler yağıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, transfer kararını milli futbolcuya bıraktı.

calendar 23 Mayıs 2025 08:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Barış Alper Yılmaz'ın geleceği kendi ellerinde!
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Galatasaray'ın Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazandığı sezonda en çok parlayan isimlerden biri olan Barış Alper Yılmaz, transfer döneminin gözdesi haline geldi. 25 yaşındaki milli yıldız, Avrupa'dan birçok kulübün yanı sıra Suudi Arabistan ekiplerinin de radarında.

Galatasaray, üç sezondur şampiyonluk yolunda önemli katkılar sağlayan Barış Alper için 40 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Bu rakamın altındaki tekliflere kapılar kapalı.

Devre arasında West Ham United'ın 25+5 milyon euro teklif ettiği ve yaz dönemi için de Napoli'nin radarında olan Barış Alper Yılmaz'a Suudi Arabistan'dan da cazip bir teklif olduğu öğrenildi.

AYRILMAK İSTERSE SAYGI GÖSTERİLECEK

Bu sezon Teknik Direktör Okan Buruk'un isteğiyle takımda kalan Barış Alper Yılmaz'ın geleceğine bu kez kendisi karar verecek. Galatasaray yönetimi, oyuncu ayrılmak isterse bu karara saygı gösterecek. Ancak bonservis beklentisinde geri adım atılmayacak.

BU SEZON BAY

Barış Alper Yılmaz, 2024-2025 sezonunda Galatasaray formasıyla 48 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 6 asist yapan Barış, istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

KARİYERİ

Futbola Rize Özel İdare altyapısında başlayan Barış Alper Yılmaz, ardından Ankara Demirspor ve Ankara Keçiörengücü'nde forma giydi. A Milli Takım'da 26 kez görev aldı ve 2 gol kaydetti.  

 

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