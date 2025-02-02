Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ile sözleşmesini uzattı

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile olan sözleşmesini 2028'e dek uzattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ile sözleşmesini uzattı
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02 Şubat 2025 11:45
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da iç transferde de hareketli günler yaşanıyor.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile olan sözleşmesini 2028'e dek uzattı ve oyuncunun maaşına zam yapıldı.

Habere göre; Galatasaray'ın kısa süre içinde Barış Alper Yılmaz ile yapılan anlaşmayı KAP'a bildirmesi bekleniyor.

YENİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın maaşının 2 milyon Euro'ya civarına denk gelen 74 milyon TL seviyesine çekmeyi planlıyor.

Bu sezon Galatasaray forması ile 31 resmi maça çıkan milli futbolcu, bu maçlarda 11 gol 2 asistlik performans gösterdi.
 
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