Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ile sözleşmesini uzattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da iç transferde de hareketli günler yaşanıyor.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
SÖZLEŞMESİ UZATILDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile olan sözleşmesini 2028'e dek uzattı ve oyuncunun maaşına zam yapıldı.
Habere göre; Galatasaray'ın kısa süre içinde Barış Alper Yılmaz ile yapılan anlaşmayı KAP'a bildirmesi bekleniyor.
YENİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın maaşının 2 milyon Euro'ya civarına denk gelen 74 milyon TL seviyesine çekmeyi planlıyor.
Bu sezon Galatasaray forması ile 31 resmi maça çıkan milli futbolcu, bu maçlarda 11 gol 2 asistlik performans gösterdi.
SÖZLEŞMESİ UZATILDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile olan sözleşmesini 2028'e dek uzattı ve oyuncunun maaşına zam yapıldı.
Habere göre; Galatasaray'ın kısa süre içinde Barış Alper Yılmaz ile yapılan anlaşmayı KAP'a bildirmesi bekleniyor.
YENİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın maaşının 2 milyon Euro'ya civarına denk gelen 74 milyon TL seviyesine çekmeyi planlıyor.
Bu sezon Galatasaray forması ile 31 resmi maça çıkan milli futbolcu, bu maçlarda 11 gol 2 asistlik performans gösterdi.