Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ile sözleşmesini uzattı

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile olan sözleşmesini 2028'e dek uzattı ve oyuncunun maaşına zam yapıldı.



Habere göre; Galatasaray'ın kısa süre içinde Barış Alper Yılmaz ile yapılan anlaşmayı KAP'a bildirmesi bekleniyor.



YENİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?



Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın maaşının 2 milyon Euro'ya civarına denk gelen 74 milyon TL seviyesine çekmeyi planlıyor.



Bu sezon Galatasaray forması ile 31 resmi maça çıkan milli futbolcu, bu maçlarda 11 gol 2 asistlik performans gösterdi.





Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'da iç transferde de hareketli günler yaşanıyor.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre;