"SOVETOV İLE GÖRÜŞMELER YAPTIK"

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN PERFORMANSI VE DURUMU

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Galatasaray'da transferde hareketli günler yaşanırken, kadrodaki futbolculara da çeşitli ülkelerden teklifler gelmeye devam ediyor. Barış Alper Yılmaz'ın menajeri, sarı-kırmızılı futbolcuya Rusya'dan transfer ilgisi olduğunu doğruladı.Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maladan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Krylya Sovetov'a transferi konusunda görüşmeler gerçekleşti. Kulüp beni aradı ama onlara önce Galatasaray'la konuşmaları gerektiğini söyledim. Konuşma burada sonlandı. Daha sonra müzakereler ilerlemedi" diye konuştu.22 yaşındaki hücum oyuncusunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Sol kanat, sağ kanat ve santrforda oynayabilen Barış Alper Yılmaz'a 1.5 milyon euro değer biçiliyor. 2021-22 sezonunda Galatasaray'da 23 maçta 531 dakika süre alan futbolcu, Ankara Keçiörengücü'nden sarı-kırmızılılara katılmıştı.