Barış Alper için açıklama: "25 milyon euro kabul edilmedi"

Barış Alper Yılmaz'ın Temsilcisi Tuncay Maldan, oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Barış Alper için açıklama: '25 milyon euro kabul edilmedi'
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11 Eylül 2024 21:49
Barış Alper Yılmaz'ın Temsilcisi Tuncay Maldan, oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

"25 MİLYON EURO REDDEDİLDİ"

Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Tuncay Maldan yaptığı açıklamada, "Transferin son günü Nottingham Forest, Barış Alper için 25 milyon euroluk bir teklif yaptı. Galatasaray bu teklifi reddetti. Transfer dönemi boyunca da İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'dan da resmi teklifler aldık." dedi.

"GALATASARAY GÖNDERMEDİ"

Açıklamalarına devam eden Tuncay Maldan, "Galatasaray, Barış ile devam etmek istediği için gelen tekliflere geri dönüş yapıp, herhangi bir rakam talep etmedi. Barış geride kalan iki sezonda takımın iskeleti için en önemli oyunculardandı. Galatasaray, Barış'ı göndermek istemediklerini söyledi, biz de görüşmeleri ilerletmedik. Barış Alper'in Avrupa hayali devam ediyor ancak şu an için sadece Galatasaray'ın başarısına odaklandı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray formasını 114 kez terleten 24 yaşındaki futbolcu, 13 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. 

 
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