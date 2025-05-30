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Barella: "Finali kazanmayı hak ediyoruz."

Inter orta sahasının çalışkan ismi Nicolo Barella, Şampiyonlar Ligi finali öncesi açıklamarda bulundu.

calendar 30 Mayıs 2025 20:20
Haber: AA, Fotoğraf: inter.it
Barella: 'Finali kazanmayı hak ediyoruz.'
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Nicolo Barella dev final öncesinde açıklamalarda bulundu. Manchester City karşısında kaybettikleri finali dile getiren orta saha oyuncusu, bu sefer kazanmayı hak ettiklerini dile getirdi.

Nicolo Barella, "Maça hazırız, motiveyiz, rakibe saygı duyuyoruz ve en iyi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Finali kazanmayı hak ediyoruz." dedi.

İstanbul'daki 2023 finalindeki Manchester City mağlubiyeti hakkında konuşan oyuncu, "Zor maçlar geride izler de bırakıyor. Manchester City karşısında kazanamadık. Bu sefer detaylara daha fazla odaklanarak kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


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