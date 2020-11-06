Barcelona'nın iflasını istediler!

Barcelona için La Masia'nın yenilenme projesini yürüten Muro Cortina Modular Renting [MCM], 3.5 milyon euro'luk alacağı ödenmediği için kulübü İş Mahkemesi'ne şikayet etti.



MCM'nin iddiasına göre Barcelona ile borç ilişkileri 22 aralık 2010'da, Sandro Rosell'in başkanlığı döneminde başladı ve 30 Haziran 2017'de son ödeme tarihi verildi. Barselona merkezli şirket, Mart 2018'de Barcelona kulübünü borçlular listesine ekleyerek finansal tablolarını güncelledi. Ancak, o günden bu yana şirket ile kulüp anlaşmazlıklar yaşadı.



MCM, Barcelona'ya karşı sözleşmeye dayalı alacağını yerine getirme için 900 bin euro mahkeme masrafıyla birlikte alacak davası açtı. Barcelona ise MCM'nin yaptığı iş nedeniyle bugüne kadar 250 bin euro'dan fazla onarım masarfı olduğu için MCM'ye karşı dava açtı. MCM ise 3.5 milyon euro'sunun tahsil edilebilmesi için kulübün iflasının açıklanmasını talep etti.



Büyük bir borç sarmalının içine giren ve koronavirüs nedeniyle mali açından zor günler geçiren Barcelona ise hala oyuncularıyla maaş indirimi için görüşmelerini sürdürüyor.



