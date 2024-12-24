Barcelona'ya sürpriz öneri: Nkunku

Chelsea'de mutsuz olan Christopher Nkunku için flaş bir transfer iddiası geldi.



Sport'ta yer alan habere göre; Christopher Nkunku, menajerler aracılığıyla Barcelona'ya önerildi.



MENAJERİNE TALİMAT VERDİ



Chelsea'den ayrılmak isteyen Fransız futbolcu, menajeri Pini Zahavi'ye takım bulması için talimat verdi.



BARÇA İLE GÖRÜŞTÜ



Bu talep sonrası harekete geçen Zahavi, Barcelona ile ilk görüşmeyi yaptı.



Katalan devinin oyuncu için maaliyet araştırması yaptığı ve henüz geri dönüşte bulunmadığı belirtildi.



Bu sezon Chelsea'de 25 maça çıkan Nkunku, 12 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Fransız futbolcunun İngiliz deviyle sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.



