Barcelona'ya sürpriz öneri: Nkunku

Chelsea'den ayrılmak isteyen Christopher Nkunku, menajer Pini Zahavi tarafından Barcelona'ya önerildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Barcelona'ya sürpriz öneri: Nkunku
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Aralık 2024 17:26
Son güncelleme 24 Aralık 2024 17:28
Chelsea'de mutsuz olan Christopher Nkunku için flaş bir transfer iddiası geldi.

Sport'ta yer alan habere göre; Christopher Nkunku, menajerler aracılığıyla Barcelona'ya önerildi.

MENAJERİNE TALİMAT VERDİ

Chelsea'den ayrılmak isteyen Fransız futbolcu, menajeri Pini Zahavi'ye takım bulması için talimat verdi.

BARÇA İLE GÖRÜŞTÜ

Bu talep sonrası harekete geçen Zahavi, Barcelona ile ilk görüşmeyi yaptı.

Katalan devinin oyuncu için maaliyet araştırması yaptığı ve henüz geri dönüşte bulunmadığı belirtildi.

Bu sezon Chelsea'de 25 maça çıkan Nkunku, 12 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Fransız futbolcunun İngiliz deviyle sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery