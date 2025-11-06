05 Kasım
Ajax-Galatasaray
0-3
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
2-2
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
1-0
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
2-0
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
2-1
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
4-1
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
3-3
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
0-1
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
0-1

Barcelona'ya Club Brugge'den kötü sürpriz!

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sürprizi Club Brugge'den geldi! Barcelona ile 3-3 berabere kalan Belçika ekibinin, 4ç golü VAR'dan döndü.

calendar 06 Kasım 2025 01:05
Haber: Sporx.com
Barcelona'ya Club Brugge'den kötü sürpriz!
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında Belçika ekibi Club Brugge ile İspanyol temsilcisi Barcelona karşı karşıya geldi. Maçı 4-3 kazanan Club Brugge haftanın sürprizlerinden birine imza attı.

Hızlı ataklarla Barcelona'ya maç boyunca zor anlar yaşayan Club Brugge'ün gollerini 6. dakikada Nicolo Tresoldi, 17 ve 63. dakikada Carlos Borges kaydetti.

İki golün yanı sıra bir de asist yapan Carlos Borges, Barcelona'a karşı etkili performans gösterdi.


Club Brugge'ün 90+1. dakikada Romeo Vermant ile attığı ve 4-3 öne geçtiği gol, VAR incelemesi sonrası faul nedeniyle iptal edildi.

Öte yandan Club Brugge, 1969'dan bu yana ilk kez bir İspanyol rakibine karşı üç gol attı.

Barcelona'nın golleri 8. dakikada Ferran Torres, 61. dakikada Lamine Yamal ve 77. dakikada Christos Tzolis'ten (k.k) geldi.

Bu beraberliğin ardından Barcelona 7, Club Brugge 4 puana ulaştı.

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta Club Brugge, Sporting'e konuk olacak. Barcelona, Chelsea'ye konuk olacak.



  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
