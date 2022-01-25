Barcelona, Tagliafico için atakta!

Transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona'da flaş bir iddia gündeme geldi.
Gazeteci Gerard Romero'ya göre, Barcelona'nın Ajax'ın sol beki Nicolas Tagliafico için girişimlere başladığı belirtildi.
Haberde, Katalan kulübünün Arjantinli oyuncuyu 4 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği kaydedildi.
Ayrıca Barcelona'nın, genç oyuncusu Alex Balde'yi de Ajax'a kiralık olarak teklif edeceği ifade edildi.
Arjantinli futbolcu, Ajax formasıyla çıktığı 15 maçta, 2 gol attı.
Gazeteci Gerard Romero'ya göre, Barcelona'nın Ajax'ın sol beki Nicolas Tagliafico için girişimlere başladığı belirtildi.
Haberde, Katalan kulübünün Arjantinli oyuncuyu 4 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği kaydedildi.
Ayrıca Barcelona'nın, genç oyuncusu Alex Balde'yi de Ajax'a kiralık olarak teklif edeceği ifade edildi.
Arjantinli futbolcu, Ajax formasıyla çıktığı 15 maçta, 2 gol attı.