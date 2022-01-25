Barcelona, Tagliafico için atakta!

La Liga devi Barcelona, Ajax'ın sol beki Nicolas Tagliafico için girişimlere başladığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona, Tagliafico için atakta!
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25 Ocak 2022 16:32
Transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona'da flaş bir iddia gündeme geldi.

Gazeteci Gerard Romero'ya göre, Barcelona'nın Ajax'ın sol beki Nicolas Tagliafico için girişimlere başladığı belirtildi.

Haberde, Katalan kulübünün Arjantinli oyuncuyu 4 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği kaydedildi.

Ayrıca Barcelona'nın, genç oyuncusu Alex Balde'yi de Ajax'a kiralık olarak teklif edeceği ifade edildi.

Arjantinli futbolcu, Ajax formasıyla çıktığı 15 maçta, 2 gol attı.

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