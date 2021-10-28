Barcelona, Sergi Barjuan'ı açıkladı! Xavi Hernandez bekleniyor

Ronald Koeman'la yollarını ayıran Barcelona, geçici teknik direktörünü açıkladı. Katalan ekibi, Xavi Hernandez'i göreve getirmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona, Sergi Barjuan'ı açıkladı! Xavi Hernandez bekleniyor
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28 Ekim 2021 14:58
İspanya Ligi takımlarından Barcelona'da Ronald Koeman'ın ardından teknik direktörlük görevine kısa süre bir isim geldi.

Barcelona, B Takımı'nı çalıştıran Sergi Barjuan'ın geçici olarak A Takımı teknik direktörlüğüne getirildiğini açıkladı. 



XAVI HERNANDEZ BEKLENİYOR

İspanyol basını, Sergi Barjuan'ın kısa süre görevde kalacağını, Xavi Hernandez'in Barcelona'nın başına geçeceğini manşetlerine taşıdı.

İspanyol basınından Sport, Xavi Hernandez'in Barcelona ile anlaşma sağladığını duyurdu 1 Milyon euroluk fesih maddesi olan Xavi'nin, Al Sadd ile ayrılık görüşmelerine başladığının altı çizildi.

Barcelona'daki futbolculuk kariyeri sonrası Al-Sadd'a transfer olup teknik adamlığa da burada başlayan Xavi Hernandez, 2 Kez Katar Ligi, 2 kez Katar Emir Kupası, 1 Katar Süper Kupası kazanmıştı.


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