XAVI HERNANDEZ BEKLENİYOR

İspanya Ligi takımlarından Barcelona'da Ronald Koeman'ın ardından teknik direktörlük görevine kısa süre bir isim geldi.Barcelona, B Takımı'nı çalıştıran'ın geçici olarak A Takımı teknik direktörlüğüne getirildiğini açıkladı.İspanyol basını, Sergi Barjuan'ın kısa süre görevde kalacağını, Xavi Hernandez'in Barcelona'nın başına geçeceğini manşetlerine taşıdı.İspanyol basınından Sport, Xavi Hernandez'in Barcelona ile anlaşma sağladığını duyurdu 1 Milyon euroluk fesih maddesi olan Xavi'nin, Al Sadd ile ayrılık görüşmelerine başladığının altı çizildi.Barcelona'daki futbolculuk kariyeri sonrası Al-Sadd'a transfer olup teknik adamlığa da burada başlayan Xavi Hernandez, 2 Kez Katar Ligi, 2 kez Katar Emir Kupası, 1 Katar Süper Kupası kazanmıştı.