Barcelona'nın yeni 10 numarası: Ansu Fati

La Liga ekiplerinden Barcelona'da Lionel Messi'nin giydiği "10 numaralı" forma, genç yetenek Ansu Fati'ye verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'nın yeni 10 numarası: Ansu Fati
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01 Eylül 2021 15:38
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da son olarak Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi'nin giydiği "10 numaralı" formanın yeni sahibi, genç yetenek Ansu Fati oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Messi'nin bu sezon Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olmasının ardından boşta kalan 10 numaralı formayı, takımın altyapısından yetişen 18 yaşındaki Fati'nin giyeceği belirtildi.

Barcelona'da ilk maçına 2019 yılında çıkan Gine-Bissau asıllı İspanyol oyuncu, genç yaşına rağmen birçok rekora imza attı. A takım formasıyla ligde ve El Clasico'da gol atan en genç oyuncu rekorlarını şimdiden eline geçiren Fati, tüm kulvarlarda 43 maçta 13 kez rakip ağları sarstı.

 


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