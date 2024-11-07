Barcelona'nın genç yıldızına 10 dikiş atıldı!

Barcelona'da Kızılyıldız maçında yüzüne krampon darbesi alan 17 yaşındaki Pau Cubarsi'ye 10 dikiş atıldı.

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Barcelona'nın genç yıldızına 10 dikiş atıldı!
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07 Kasım 2024 10:17
Son güncelleme 07 Kasım 2024 11:02
Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Kızılyıldız'ı deplasmanda 5-2 mağlup etti.

Mücadelenin 65. dakikasında Spajic, Cubarsi'nin yüzüne kramponlarıyla sert bir müdahalede bulundu.

Acı içinde yerde kalan Cubarsi'nin yüzüne 10 dikiş atıldı. 17 yaşındaki futbolcu 67. dakikada yerini Dominguez'e bıraktı.

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