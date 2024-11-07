Barcelona'nın genç yıldızına 10 dikiş atıldı!

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Kızılyıldız'ı deplasmanda 5-2 mağlup etti.
Mücadelenin 65. dakikasında Spajic, Cubarsi'nin yüzüne kramponlarıyla sert bir müdahalede bulundu.
Acı içinde yerde kalan Cubarsi'nin yüzüne 10 dikiş atıldı. 17 yaşındaki futbolcu 67. dakikada yerini Dominguez'e bıraktı.
Mücadelenin 65. dakikasında Spajic, Cubarsi'nin yüzüne kramponlarıyla sert bir müdahalede bulundu.
Acı içinde yerde kalan Cubarsi'nin yüzüne 10 dikiş atıldı. 17 yaşındaki futbolcu 67. dakikada yerini Dominguez'e bıraktı.
🩹Kızılyıldız maçında aldığı darbenin ardından Pau Cubarsi'nin yüzüne 10 dikiş atıldı. pic.twitter.com/lR6kS8xvMz
— Sporxtv (@sporxtv) November 6, 2024