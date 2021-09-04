Barcelona'nın dev borcu, Pjanic transferinde yolu açtı

Barcelona'nın borcu 31 Haziran itibarıyla 1 milyar 350 milyon euroya çıkınca kulüpte 'kırmızı alarm' verildi. Kadrodaki birçok oyuncunun elden çıkarılarak ya gelir getirmesi ya da bu isimlerin maaşlarından kurtularak tasarruf yapılması kararlaştırıldı.



Bu konuda düğmeye basılmasının ardından birçok önemli oyuncu Barça'dan ayrılarak yeni adreslerine yol aldı. Adeta 'Katalan pazarı' görüntüsü veren, oyuncuların birçoğunun gerçek değerlerinin altında elden çıkarılmaları sürecinde Beşiktaş da fırsatı kaçırmayan kulüpler içerisinde yer aldı ve geçen yıl 60 milyon euroya transfer edilen Pjanic'i renklerine bağladı.



DÜNYADA YANKI BULDU



Pjanic'in Barcelona'dan Beşiktaş'a transferi dünya çapında ses getirdi. İspanya'da Marca gazetesi haberi, "Beşiktaş kadrosunu Pjanic ile güçlendirdi" başlığıyla yayınladı. Haberde yıldız futbolcunun yüksek yıllık ücretinin, başka takımlara gitmesini zorlaştırdığı detayı verilirken, Beşiktaş'ın son anda bu transferi gerçekleştirmeyi başardığının altı çizildi.



Arjantin'in günlük spor gazetesi Ole, Barcelona'da birbiri ardına gelen ayrılıklara bu kez Bosnalı ismin de eklendiğini belirterek "Pjanic de ayrılık kervanına katıldı ve İstanbul'un yolunu tuttu" yorumunu yaptı. Meksika'dan Endonezya'ya; Brezilya'dan Romanya'ya kadar hemen her ülkede Barcelonalı yıldızın yeni takımının Beşiktaş olduğu flaş haberlerle futbolseverlere duyuruldu.



