Barcelona, Monaco karşısında seriyi 2-1 yaptı!

THY Euroleague play-off etabı üçüncü maçında İspanya ekibi Barcelona, Fransa temsilcisi Monaco'yu 100-89 mağlup etti ve geride olduğu seriyi 2-1'e taşıdı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Barcelona, Monaco karşısında seriyi 2-1 yaptı!
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30 Nisan 2025 22:15
Son güncelleme 01 Mayıs 2025 01:40
Basketbol THY Euroleague play-off etabı üçüncü maçında İspanya ekibi Barcelona, Fransa temsilcisi Monaco'yu 100-89 yenerek geride olduğu seriyi 2-1'e getirdi.

Palau Blaugrana'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini önde kapatan taraf, 27-24'lük skorla konuk takım Monaco oldu.

İkinci periyotta etkili hücum eden Barcelona, devre arasına 51-39 üstünlükle girdi.

Skor üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren ev sahibi ekip, üçüncü çeyreğini 74-66 önde bitirdiği mücadeleyi 100-89 kazandı ve serideki ilk galibiyetini aldı.

Willy Hernangomez, 19 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparak Barcelona'nın galibiyetinde önemli rol oynadı. Monaco'da 20 sayı, 12 asistle "double-double" yapan Mike James'in performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Barcelona, 3 galibiyete ulaşan takımın dörtlü finale kalacağı serinin 4. maçında Monaco'yu 2 Mayıs Cuma günü konuk edecek.

 

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