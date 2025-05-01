Barcelona, Monaco karşısında seriyi 2-1 yaptı!

Basketbol THY Euroleague play-off etabı üçüncü maçında İspanya ekibi Barcelona, Fransa temsilcisi Monaco'yu 100-89 yenerek geride olduğu seriyi 2-1'e getirdi.



Palau Blaugrana'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini önde kapatan taraf, 27-24'lük skorla konuk takım Monaco oldu.



İkinci periyotta etkili hücum eden Barcelona, devre arasına 51-39 üstünlükle girdi.



Skor üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren ev sahibi ekip, üçüncü çeyreğini 74-66 önde bitirdiği mücadeleyi 100-89 kazandı ve serideki ilk galibiyetini aldı.



Willy Hernangomez, 19 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparak Barcelona'nın galibiyetinde önemli rol oynadı. Monaco'da 20 sayı, 12 asistle "double-double" yapan Mike James'in performansı mağlubiyeti engelleyemedi.



Barcelona, 3 galibiyete ulaşan takımın dörtlü finale kalacağı serinin 4. maçında Monaco'yu 2 Mayıs Cuma günü konuk edecek.







