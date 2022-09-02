Barcelona Marcos Alonso'ya kavuştu!

Barcelona, Chelsea'den Marcos Alonso'yu transfer ettiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada oyuncuyla 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilirken, başarılı oyuncunun sözleşmesinde 50 milyon Euro'ya serbest kalır maddesinin bulundu bildirildi.
AUBA İLE TAKAS
Barcelona'dan Pierre Emerick Aubameyang'ı kadrosuna katan Chelsea, Gabonlu oyuncunun karşılığında Marcos Alonso'nun yanı sıra 12 milyon Euro bonservis ödedi.
Yapılan açıklamada oyuncuyla 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilirken, başarılı oyuncunun sözleşmesinde 50 milyon Euro'ya serbest kalır maddesinin bulundu bildirildi.
AUBA İLE TAKAS
Barcelona'dan Pierre Emerick Aubameyang'ı kadrosuna katan Chelsea, Gabonlu oyuncunun karşılığında Marcos Alonso'nun yanı sıra 12 milyon Euro bonservis ödedi.
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