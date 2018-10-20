La Liga'da 9. hafta mücadelesindeilekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 2. dakikasında Phillip Coutinho ile öne geçen Barcelona'da asisti yapan isim Lionel Messi oldu.Dakikalar 12'yi gösterdiğinde ise sahneye Lionel Messi çıktı ve farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. İlk iki golde rol alan Messi, 26. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan çıktı.Karşılaşmanın 63. dakikasında Luis Suarez'in penaltıdan attığı golle farkı 3'e çıkaran Barcelona, 79. dakikada Sarabia'nın golü engel olamadı ve skor 3-1'e geldi.Barcelona'nın 4. golü 88. dakikada Ivan Rakitic'ten geldi. Son sözü 90. dakikada Muriel söyledi ve Barcelona, Sevilla'yı 4-2 mağlup etti.Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 18'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Sevilla ise 16 puanda kaldı.