Barcelona'dan Rashford hamlesi!

İspanya La Liga'da sezon şampiyon tamamlayan Barcelona, sol kanat transferi için düğmeye bastı.



Geride kalan sezonu Premier Lig ekibi Aston Villa'da kiralık olarak geçiren, bonservisi ise Manchester United'da bulunan Marcus Rashford, Katalan ekibinin radarında.



MENAJERİYLE TEMAS KURULDU



İspanyol basınından Marca'nın haberine göre, Barcelona yönetimi Rashford'un menajeriyle ilk teması kurdu ve transfer olasılığı üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.



LİSTEDE 3 İSİM DAHA VAR



Haberde, Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun Rashford dışında 3 alternatifi daha değerlendirdiği belirtildi.



Sol kanat için oluşturulan listede Rashford'un yanı sıra şu isimler yer alıyor:



-Luis Díaz

-Rafael Leao

-Alexander Isak



Katalan devinin yaz transfer döneminde bu dört isimden birini kadrosuna katmak için harekete geçmesi bekleniyor.



