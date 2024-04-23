Barcelona, Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'un bonservisini belirledi.



Relevo'da yer alan habere göre, Katalanlar, Bayern Münih'in ilgilendiği Frenkie de Jong için 60-70 milyon euro'luk bir bonservis bekliyor.



EL CLASICO'DA SAKATLANDI



26 yaşındaki orta saha oyuncusu Real Madrid ile oynanan El Clasico'da sakatlık yaşamıştı. Frenkie de Jong'un sezonun kalanında Barcelona'da forma giymesi beklenmiyor. Hollandalı futbolcu Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edebilecek.



Barcelona'da bu sezon 30 maçta süre bulan Frenkie de Jong, 2 kez gol sevinci yaşadı.





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