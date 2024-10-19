Barcelona'da kale yine Pena'nın

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Sevilla maçında kalede Inaki Pena'nın olacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'da kale yine Pena'nın
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19 Ekim 2024 14:44
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, ligde Sevilla ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam, Wojciech Szczesny'nin transferinin ardından kalede bir değişiklik olup olmayacağına yönelik soruya, "Değişiklik yapmak için bir neden yok, Sevilla maçında kalede Inaki Pena olacak." dedi.

Barcelona, Sevilla ile pazar günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

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