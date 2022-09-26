Barcelona'da hedef yine Bernardo Silva

Barcelona'nın, yaz transfer döneminde de istediği Bernardo Silva konusunda ısrarcı olduğu öne sürüldü.



XAVI VE YÖNETİCİLER İSTİYOR



İspanyol basınında yer alan haberde, Katalan ekibinin teknik direktörü Xavi Hernandez ve kulüp yöneticilerinin Portekizli futbolcuyu hala kadroda görmek istediği aktarıldı.



Xavi'nin, kadrosunda pozisyonel futbol tecrübesi olan ve takıma istikrar getirebilecek olgun bir orta saha istediği bu nedenle Bernardo Silva adının üzerinde durduğu ifade edildi.



EKONOMİK KOŞULLAR AYNI



Öte yandan Barcelona'da ekonomik koşulların değişmediği hatırlatıldı. Katalan ekibinin, yeni bir transfer için satış yapması gerektiği belirtildi. Barcelona'da ayrıca sözleşmesi sezonun sonunda bitecek Sergio Busquets, Jordi Alba ve Gerard Pique gibi isimlerin ayrılmasının muhtemel olduğu vurgulandı.



80 MİLYON EURO



Bernardo Silva'nın, Manchester City'de Pep Guardiola için önemli bir oyuncu olduğuna değinirken, kulübün Portekizli futbolcuyu satmayı düşünebileceğinin altı çizildi. Bernardo'nun da İngiltere'de mutlu olmasına rağmen hayalinin Barcelona'da forma giymek olduğu ve transfere sıcak bakabileceği ifade edildi.



İngiliz ekibinin, 28 yaşındaki futbolcunun satışından bonservis beklentisinin ise 80 milyon euro olduğu ve bu beklentinin bonuslarla birlikte 100 milyon euro'ya çıkabileceği öne sürüldü.









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