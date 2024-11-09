THY EuroLeague'in 8. haftasında Barcelona evinde Baskonia'yı 91-68 mağlup ederek liderliğe yükseldi.
Barcelona'da Jan Vesely 17 sayı 10 ribaunt ile yıldızlaşırken, Baskonia'da Trent Forrest'ın 17 sayısı yeterli olmadı.
Bu sonuçla birlikte ligde 6 galibiyet 2 mağlubiyete ulaşan Barcelona, averajla liderliğe yükseldi. Baskonia ise 4. mağlubiyetini aldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Barcelona'da Jan Vesely 17 sayı 10 ribaunt ile yıldızlaşırken, Baskonia'da Trent Forrest'ın 17 sayısı yeterli olmadı.
Bu sonuçla birlikte ligde 6 galibiyet 2 mağlubiyete ulaşan Barcelona, averajla liderliğe yükseldi. Baskonia ise 4. mağlubiyetini aldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ