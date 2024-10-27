Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, bu sezon istatistikleri altüst etmeye devam ediyor.



Önce çarşamba günü oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Bayern Münih'i 4-1 yenerek büyük sükse yaratan Barcelona, daha büyük bir tarifeyi cumartesi günü Real Madrid'e uyguladı.



Santiago Bernabeu'da oynanan maçta ezeli rakibini 4-0 mağlup eden Barcelona, kaçırdığı birçok gol pozisyonu ile de tarihi bir farkın eşiğinden dönmüş oldu.



Öte yandan Barcelonalı taraftarlar, geçmişte farklı skorlarla mağlup olunan Bayern Münih ve Real Madrid maçlarından gövde gösterisi ile çıkan Hansi Flick'in "hesap kapattığını" belirten paylaşımlarda bulundu.



