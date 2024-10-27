Barcelona, 4 günde iki deve 8 gol attı!

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, aynı hafta içinde önce Bayern Münih'e sonra da Real Madrid'e 4 gol atarak kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Barcelona, 4 günde iki deve 8 gol attı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ekim 2024 00:09
Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, bu sezon istatistikleri altüst etmeye devam ediyor.

Önce çarşamba günü oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Bayern Münih'i 4-1 yenerek büyük sükse yaratan Barcelona, daha büyük bir tarifeyi cumartesi günü Real Madrid'e uyguladı.

Santiago Bernabeu'da oynanan maçta ezeli rakibini 4-0 mağlup eden Barcelona, kaçırdığı birçok gol pozisyonu ile de tarihi bir farkın eşiğinden dönmüş oldu.

Öte yandan Barcelonalı taraftarlar, geçmişte farklı skorlarla mağlup olunan Bayern Münih ve Real Madrid maçlarından gövde gösterisi ile çıkan Hansi Flick'in "hesap kapattığını" belirten paylaşımlarda bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery