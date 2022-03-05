Barcelona 18'lik yıldızı transfer etti

Barcelona, Racing Santander'in 18 yaşındaki büyük gelecek vaad eden oyuncusu Pablo Torre'nin transferini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona 18'lik yıldızı transfer etti
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05 Mart 2022 09:01
Barcelona, Racing Santander'in büyük gelecek vaad eden genç oyuncusu Torre'yi kadrosuna kattı.

Yapılan açıklamada genç oyuncuyla 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtilirken Pablo Torre'nin sezon sonuna kadar Barcelona B'de oynayacağı ifade edildi.

Kulüpten yapılan duyuruda oyuncunun bonservisi için bonuslarla birlikte 20 milyon euroya kadar çıkabilecek bir anlaşma yapılırken genç ismin serbest kalma maddesinin ise 100 miyon euro olduğu kaydedildi.

Pablo Torre, İspanya genç milli takımlarında da boy gösterirken orta sahanın merkezindeki becerileri ile ön plana çıkmıştı.

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